Представлен российский пистолет для заживления ран

Минобороны РФ представило на форуме «Армия-2023» биополимерный пистолет для заживления ран.

«Тканевый пистолет» Фото: © НИТУ МИСИС

Ручной автономный комплекс «Тканевый пистолет» позволяет с помощью биополимерного геля останавливать кровотечения и лечить раны. Его разработали эксперты военного инновационного технополиса «Эра».

При использовании пистолета ультразвуковая система распыления фокусирует струю в одной точке, благодаря чему нанесенный гель затвердевает с внешней стороны, оставаясь жидким внутри, пишет ТАСС.

Разработчики отмечают, что «тканевый пистолет» имеет огромное преимущество над традиционными методами лечения, так как останавливает кровотечение и лечит раны значительно быстрее.