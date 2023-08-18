НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Представлен российский пистолет для заживления ран

Источник:
ТАСС
328 0

Минобороны РФ представило на форуме «Армия-2023» биополимерный пистолет для заживления ран.

«Тканевый пистолет»
«Тканевый пистолет»
Фото: © НИТУ МИСИС

Ручной автономный комплекс «Тканевый пистолет» позволяет с помощью биополимерного геля останавливать кровотечения и лечить раны. Его разработали эксперты военного инновационного технополиса «Эра».

При использовании пистолета ультразвуковая система распыления фокусирует струю в одной точке, благодаря чему нанесенный гель затвердевает с внешней стороны, оставаясь жидким внутри, пишет ТАСС.

Разработчики отмечают, что «тканевый пистолет» имеет огромное преимущество над традиционными методами лечения, так как останавливает кровотечение и лечит раны значительно быстрее.

Еще по теме
Сибирские ученые создали прибор для быстрых анализов вирусов и рака
Найден способ передавать звук в вакууме
Какая музыка повышает шансы на победу в спорте
Обнаружены древние грибы-хищники
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Виторган саркастически высказался о России
Зрители потребовали лишить «Оскара» Сандру Буллок
Появились кадры удара украинскими морскими дронами по Крымскому мосту
Empress взломала новую игру
Обсуждение (0)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Депутат заявил, что россиянам плевать на курс доллара
44
Шойгу заявил об исчерпании военных ресурсов Украины
43
НАТО пообещало Украине поддержку «до победы»
36
Киев бросил в бой последнее крупное подразделение
27
ВСУ отказались наступать на Запорожском направлении