РПЦ проверит батюшку из‑за освящения памятника Сталину

Великолукская епархия проведет служебную проверку из-за освящения памятника Иосифу Сталину на территории завода «Микрон», сообщила пресс-служба религиозной организации.

Местные священнослужители участвовали в мероприятии 15 августа в Великих Луках «без благословения и согласования с Епархиальным управлением».

Церковные власти отметили, что действия и высказывания священников не имеют отношения к позиции РПЦ и «отражают их личные взгляды и убеждения».

Восьмиметровый памятник Сталину открыли на заводе «Микрон». Первоначально его хотели установить в Волгограде, но горожане выступили против.

Обряд освещения провел отец Антоний, который отметил, что в сталинские годы массово репрессировали священников, но «благодаря этому у нас есть множество новомучеников».