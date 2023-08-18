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РПЦ проверит батюшку из‑за освящения памятника Сталину

Источник:
Sibnet.ru
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Памятник Сталину на заводе «Микрон» в Великих Луках
Фото: © ВЛуки.ру

Великолукская епархия проведет служебную проверку из-за освящения памятника Иосифу Сталину на территории завода «Микрон», сообщила пресс-служба религиозной организации.

Местные священнослужители участвовали в мероприятии 15 августа в Великих Луках «без благословения и согласования с Епархиальным управлением».

Церковные власти отметили, что действия и высказывания священников не имеют отношения к позиции РПЦ и «отражают их личные взгляды и убеждения».

Восьмиметровый памятник Сталину открыли на заводе «Микрон». Первоначально его хотели установить в Волгограде, но горожане выступили против.

Обряд освещения провел отец Антоний, который отметил, что в сталинские годы массово репрессировали священников, но «благодаря этому у нас есть множество новомучеников».

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