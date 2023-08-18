Сибирские ученые разрабатывают прибор для анализа с картриджами-биосенсорами, чтобы быстро делать анализы на вирусы и мутации в генах.

Исследователи из Института химической биологии и фундаментальной медицины и Института физики полупроводников СО РАН разработали биосенсоры на структурах кремний на изоляторе, которые чувствительнее тестов на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Например, для аналога ПЦР-теста коронавируса время сократится с 2-3 часов до 15 минут, сообщили ученые изданию «Наука в Сибири».

Биосенсор может использоваться для диагностики бактериальных, вирусных заболеваний и мутаций в генах. Для обнаружения нужных мишеней достаточно поместить любую предварительно очищенную биологическую жидкость (кровь, слюну, мочу, сперму) на чувствительную поверхность прибора.

Если в анализируемом веществе есть нуклеиновая кислота искомых патогенов, то она взаимодействует с микропроволочными элементами на биосенсоре, и прибор покажет их содержание через графики на дисплее.

Все нововведения помогли довести точность биосенсора до 90%. Ученые надеются, что им удастся улучшить этот показатель. В будущем такие приборы могут быть размещены даже в отдаленных фельдшерских пунктах. Для проведения анализа не нужно дорогое сопутствующее оборудование и высококвалифицированный медперсонал.