Путин удивился сроку службы автобусов в России

Президент России Владимир Путин поразился, что автобусы в стране не имеют установленного срока службы, поэтому непонятно, как формулировать критерии обновления.

«Автобусы — единственный на сегодня вид транспорта, который не имеет официально установленного срока службы. Странно даже это звучит, но тем не менее это так», — сказал Путин на заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта.

Также он удивился невысоким зарплатам водителей общественного транспорта, которые во многих регионах ниже, чем средняя по региону. Поэтому престиж профессии падает.

По данным Путина, сейчас перевозки обеспечивают более 135 тысяч автобусов и почти 15 тысяч троллейбусов и трамвайных вагонов. Регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысячи трамваев.

У автобусов средний возраст, по данным регионов, составляет около восьми лет при сроке службы от семи до десяти лет; у троллейбусов – 15 лет при сроке службы до 15 лет; у трамваев —25 лет при сроке службы 25 лет.