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Астролог назвала признаки отметки бога

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com/ru/photo/868620

Люди с отметкой бога становятся счастливчиками, это значит в прошлой жизни они это заслужили, сообщила Sibnet.ru астролог Юлия Гикис.

Существуют счастливчики, которые наделены пометкой на теле. Называют ее «сила рода» и «отметка бога». 

«По жизни они везунчики, но их пометили не просто так, а потому что в прошлых воплощениях они это заслужили. Эти люди спасали жизни других людей, занимались благотворительностью, рисковали своей жизнью, защищали родину, спасали детей», — сказал Гикис.

Поэтому в этой жизни Вселенная пометила их и помогает справляться с трудностями. Отметку бывает сложно увидеть или заметить. 

У Овна признаком будет в виде бугра на лбу, у Тельца — родинка в яремной впадине, у Близнецов — треугольник из родинки на предплечье, вблизи локтевого сгиба, у Рака — симметричные родинки на двух грудях, у Льва — золотистый ободок вокруг глаз.

У Дев таким признаком станет коричневая родинка вокруг пупка, у Весов — звезда посередине ладони, у Скорпиона — бугор у основания черепа, у Стрельца — созвездие Ориона из семи родинок, к Козерога — родинка на коленной чашечке, у Водолея — две макушки, два завитка, у Рыб — в основание ладони треугольник из линий вершиной вверх.

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Отношения #Оракул
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Топ комментариев

max5

я один сразу подумал про антиматерию? на деле же, ничего эпичного кроме названия(((Haзвaниe «aнтимaтepиaльнaя...

vad7958

А какие зто граждане в Волгограде были против памятника т.Сталину,местная единая россия наверно))))?

mosquito__2010

Гитлер вообще русских за людей не считал, потом пожалел. Высокомерие граничащее с нацизмом таких как...

Asd10

А че его проверять то... Сталин он че, под анафемой штоле??