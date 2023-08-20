Люди с отметкой бога становятся счастливчиками, это значит в прошлой жизни они это заслужили, сообщила Sibnet.ru астролог Юлия Гикис.
Существуют счастливчики, которые наделены пометкой на теле.
Называют ее «сила рода» и «отметка бога».
«По жизни они везунчики, но их пометили не просто так, а
потому что в прошлых воплощениях они это заслужили. Эти люди спасали жизни
других людей, занимались благотворительностью, рисковали своей жизнью, защищали
родину, спасали детей», — сказал Гикис.
Поэтому в этой жизни Вселенная пометила их и помогает
справляться с трудностями. Отметку бывает сложно увидеть или заметить.
У Овна признаком будет в виде бугра на лбу, у Тельца —
родинка в яремной впадине, у Близнецов — треугольник из родинки на предплечье,
вблизи локтевого сгиба, у Рака — симметричные родинки на двух грудях, у Льва — золотистый
ободок вокруг глаз.
У Дев таким признаком станет коричневая родинка вокруг
пупка, у Весов — звезда посередине ладони, у Скорпиона — бугор у основания
черепа, у Стрельца — созвездие Ориона из семи родинок, к Козерога — родинка на
коленной чашечке, у Водолея — две макушки, два завитка, у Рыб — в основание
ладони треугольник из линий вершиной вверх.