Люди с отметкой бога становятся счастливчиками, это значит в прошлой жизни они это заслужили, сообщила Sibnet.ru астролог Юлия Гикис.

Существуют счастливчики, которые наделены пометкой на теле. Называют ее «сила рода» и «отметка бога».

«По жизни они везунчики, но их пометили не просто так, а потому что в прошлых воплощениях они это заслужили. Эти люди спасали жизни других людей, занимались благотворительностью, рисковали своей жизнью, защищали родину, спасали детей», — сказал Гикис.

Поэтому в этой жизни Вселенная пометила их и помогает справляться с трудностями. Отметку бывает сложно увидеть или заметить.

У Овна признаком будет в виде бугра на лбу, у Тельца — родинка в яремной впадине, у Близнецов — треугольник из родинки на предплечье, вблизи локтевого сгиба, у Рака — симметричные родинки на двух грудях, у Льва — золотистый ободок вокруг глаз.

У Дев таким признаком станет коричневая родинка вокруг пупка, у Весов — звезда посередине ладони, у Скорпиона — бугор у основания черепа, у Стрельца — созвездие Ориона из семи родинок, к Козерога — родинка на коленной чашечке, у Водолея — две макушки, два завитка, у Рыб — в основание ладони треугольник из линий вершиной вверх.