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«Луна-25» прислала первый снимок невидимой поверхности

Источник:
Sibnet.ru
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Автоматическая станция «Луна-25» прислала первый снимок с невидимой поверхности спутника Земли, сообщил «Роскомос».

На фото — кратер Зееман, высота окружающего его вала достигает восьми километров над поверхностью относительно ровного дна. Этот объект вызывает большой интерес у исследователей.

Первый снимок лунной поверхности от станции «Луна-25»
Фото: © ИКИ РАН

Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».

«Луна-25» — первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли. Стартовала 11 августа. Станция должна прилуниться 21 августа. Ей предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт, а также изучить лунную экзосферу.

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Наука #Космос
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