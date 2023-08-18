Прокуратура утвердила новые обвинения в адрес ангарского маньяка

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение в убийстве трех женщин в отношении 59-летнего Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк, сообщает ведомство.

По версии следствия, в период с 1997 по 2003 годы житель Ангарска Попков совершил убийство трех женщин. Он встречал потерпевших на улицах Иркутска, предлагал подвезти их на своем автомобиле или провести с ним время.

После этого он увозил жертв в безлюдные места, где убивал. Двух женщин он задушил, тело одной из них он облил бензином и поджег. Третьей женщине нанес около 40 ударов ножом.

Попков уже отбывает пожизненный срок за убийство более 80 женщин в 1990-2010 годы. До 1998 года он служил в органах внутренних дел. Ему дали прозвище «ангарский маньяк».