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Xiaomi выпустила дешевый 50‑дюймовый 4K‑телевизор

Источник:
Sibnet.ru
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Телевизор Redmi TV A50 2024
Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi представила обновленную версию телевизора 2020 года — Redmi TV A50 2024. Он обеспечивает великолепное качество изображения и имеет 50-дюймовую панель с разрешением 4K. Стоит устройство 1349 юаней (17 400 рублей).

Насыщенность цветов на уровне топовых моделей: панель передает 1,07 миллиарда цветов, создавая невероятно реалистичное визуальное восприятие. Частота обновления экрана составляет стандартные 60 Гц, что отлично подходит для большинства типов видеоконтента.

Качественный звук обеспечивается двумя встроенными динамиками суммарной мощностью в 20 Вт. Это достаточно громко для бюджетного класса устройств и позволяет наслаждаться четким звуком. Для любителей насыщенных басов есть дополнительная опция двойного усиления.

Производительность телевизора обеспечивается четырехъядерным процессором A35, работающим в паре с 1,5 Гб оперативной памяти и 8 Гб встроенной памяти. Устройство поддерживает Wi-Fi 2,4 ГГц, обеспечивая стабильное подключение к интернету для потоковой передачи контента.

Redmi TV A50 2024 оснащен операционной системой MIUI TV, предоставляющей доступ к широкому ассортименту приложений и потоковых платформ. Кроме того, у телевизора есть встроенный интеллектуальный помощник Xiao Ai, обеспечивающий удобное управление голосом.

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Новинка уже доступна на китайском рынке по цене 1349 юаней, что эквивалентно менее чем 18 000 рублей. Ожидается, что устройство скоро появится в популярных интернет-магазинах.

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