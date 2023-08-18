Очередной украинский беспилотник прилетел в Москву

Украинский беспилотник пытался атаковать здания в Москве, он был поражен системой ПВО, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, около 4.00 мск в пятницу была предпринята атака по объектам, находящимся в Москве и Московской области.

«После воздействия по нему средств ПВО беспилотник изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгорания нет», — говорится в сообщении Минобороны.

Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли, написал мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.