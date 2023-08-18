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Сябитова объявила о скором возвращении «Давай поженимся»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Розы Сябитовой

Новые выпуски шоу «Давай поженимся» уже отсняли, после длительного перерыва программа вернется в эфир Первого канала с обновленным составом ведущих, сообщила ведущая Роза Сябитова.

«Для вас будут сюрпризы с третьим партнером. В сентябре, наверное, выйдет в эфир, но пока в сетке не вижу», — сказала Сябитова о возвращении шоу в интервью информационному агентству ura.ru.

В Сети появились слухи, что в «Давай поженимся» больше не будет участвовать астролог Василиса Володина, ее и заменит новый участник.

В новом сезоне также изменится герои. По словам Сябитовой, целью ведущих станет помощь молодому поколению понять традиционные семейные ценности.

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