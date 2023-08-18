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Лукашенко заявил о невозможности «свержения» Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Российского президента Владимира Путина невозможно свергнуть, заявил его белорусский коллега Александр Лукашенко. Он уверен, что Путин снова возглавит страну после выборов 2024 года.

«Ну, пусть попробуют (свергнуть). Если им мало этих проблем, получат еще больше проблем. Никто сегодня Путина никуда не свергнет», — сказал Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко.

Также он выразил мнение, что Путин победит на предстоящих в 2024 году президентских выборах. Соперников у него нет.

По мнению Лукашенко, преемник у Путина в России может быть, и возможно, он уже есть, но сейчас у Путина слишком много насущных дел, которые необходимо решить, а не только заниматься передачей опыта другим.

«Страна большая, много других проблем, которые надо решать», — сказал Лукашенко.

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