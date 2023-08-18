Гражданка Украины, возможно, первой в стране сменила отчество на матчество — 16-летняя киевлянка поменяла также имя и фамилию, об этом сообщила ее мать.

В феврале 2021 года граждане Украины получили право менять по собственному желанию не только имя или фамилию, но и отчество.

Девушка выбрала матроним (имя матери как основу) вместо патронима и теперь именуется Литвиненко Станислава Лесеевна, цитирует РИА Новости мать девушки Лесю Литвиненко.

Девушка взяла фамилию отчима, который ее вырастил и имя, которым мать ее хотела назвать при рождении. Матчество показывает уважение девушки в матери.