ВСУ пытались атаковать Черноморский флот России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, сообщает Минообороны России.

ВСУ атаковали корабли, контролирующие судоходство в юго-западной части Черного моря, в 237 километрах юго-западнее Севастополя.

«Безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота – сторожевого корабля "Пытливый" и патрульного корабля "Василий Быков", не достигнув цели атаки», — говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский угрожал оставить Россию без Черноморского флота, если Украине не дадут вывозить зерно по Черному морю.