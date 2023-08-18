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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ пытались атаковать Черноморский флот России

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, сообщает Минообороны России.

ВСУ атаковали корабли, контролирующие судоходство в юго-западной части Черного моря, в 237 километрах юго-западнее Севастополя.

«Безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота – сторожевого корабля "Пытливый" и патрульного корабля "Василий Быков", не достигнув цели атаки», — говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский угрожал оставить Россию без Черноморского флота, если Украине не дадут вывозить зерно по Черному морю.

Тема: Военная операция на Украине
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