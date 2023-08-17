НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Найден способ передавать звук в вакууме

Источник:
Communications Physics
230 2

Финские ученые нашли потенциальный способ передачи звука в космосе — при соблюдении определенных условий звук может «перепрыгивать» из одного тела в другое через вакуумный зазор субмикронной толщины.

Эффект получил название «вакуумное туннелированною фононов». Сами частицы представляют собой кванты энергии колебательного движения атомов тела, которые образуют идеальную кристаллическую решетку.

Фонон может «перескакивать» с одной кристаллической решетки на другую даже в условиях пустоты. Для реализации эффекта физики использовали два одинаковых пьезоэлектрических кристалла на основе оксида цинка, говорится в статье авторов открытия, опубликованной журналом Communications Physics.

Команда установила кристаллы в специальной вакуумной установке друг напротив друга — их отделял вакуумный зазор. Звуковая вибрация создает механическое напряжение, но эти кристаллы могут преобразовывать это напряжение в электрическое поле.

Так как в радиусе действия первого кристалла находится второй, то он может преобразовать электрическую энергию обратно в механическую, в результате звуковая волна преодолевает вакуум. Таким образом, утверждение, что звук невозможно передать в вакууме фактически является ошибочным.

Еще по теме
Какая музыка повышает шансы на победу в спорте
Обнаружены древние грибы-хищники
Ученые доказали вред разогрева еды в пластике в микроволновке
Станция «Луна‑25» передала первые кадры из космоса
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Виторган саркастически высказался о России
Появились кадры удара украинскими морскими дронами по Крымскому мосту
Зрители потребовали лишить «Оскара» Сандру Буллок
Украина атаковала Крымский мост
Обсуждение (2)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Депутат заявил, что россиянам плевать на курс доллара
44
Шойгу заявил об исчерпании военных ресурсов Украины
36
Киев бросил в бой последнее крупное подразделение
27
ВСУ отказались наступать на Запорожском направлении
26
Доллар подскочил выше 100 рублей