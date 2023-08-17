Найден способ передавать звук в вакууме

Финские ученые нашли потенциальный способ передачи звука в космосе — при соблюдении определенных условий звук может «перепрыгивать» из одного тела в другое через вакуумный зазор субмикронной толщины.

Эффект получил название «вакуумное туннелированною фононов». Сами частицы представляют собой кванты энергии колебательного движения атомов тела, которые образуют идеальную кристаллическую решетку.

Фонон может «перескакивать» с одной кристаллической решетки на другую даже в условиях пустоты. Для реализации эффекта физики использовали два одинаковых пьезоэлектрических кристалла на основе оксида цинка, говорится в статье авторов открытия, опубликованной журналом Communications Physics.

Команда установила кристаллы в специальной вакуумной установке друг напротив друга — их отделял вакуумный зазор. Звуковая вибрация создает механическое напряжение, но эти кристаллы могут преобразовывать это напряжение в электрическое поле.

Так как в радиусе действия первого кристалла находится второй, то он может преобразовать электрическую энергию обратно в механическую, в результате звуковая волна преодолевает вакуум. Таким образом, утверждение, что звук невозможно передать в вакууме фактически является ошибочным.