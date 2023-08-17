США оценили отступление ВСУ под Харьковом

Военные Вооруженных сил Украины из-за успешных боевых действий российских войск стали отступать на Харьковском направлении, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Россия начала наступление в направлении Харькова. Причем они не встречают сильного сопротивления», — сказал Макгрегор в своем личном блоге на YouTube.

Американский эксперт отметил, что нежелание Вашингтона инициировать мирные переговоры по разрешению кризиса на Украине с помощью давления на Киев повлекло ответную реакцию со стороны Москвы.

«Многие солдаты убегают. Украинцы начали сдаваться целыми подразделениями по сто, двести человек», — подчеркнул Макгрегор.

В настоящее время ВСУ безуспешно пытаются вести наступление на Запорожском направлении. Минобороны РФ заявляет, что все атаки украинских подразделений отражаются. При этом на северных участках фронта российская армия перешла в контрнаступление.