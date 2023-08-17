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Сбер повысил ставки по рублевым вкладам

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк с 17 августа повышает ставки по рублевым вкладам. Максимальная доходность составит 12% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Максимальная ставка доступна по рублевому вкладу «Лучший %» при размещении средств на три года. Доходность для «Сбервкладов» и линеек «Управляй» составит 11,26% годовых при открытии на два месяца на сумму от 100 тысяч рублей.

С четверга ставки по сберегательным продуктам также увеличивает ВТБ. По накопительным счетам для новых клиентов и клиентов, впервые открывших накопительный счет, ставка будет повышена до 12%.

Банк России на внеочередном заседании во вторник решил повысить ключевую ставку до 12% с 8,5%. Такое решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Повышение ключевой ставки увеличивает доходность вкладов и снижает доступность кредитов.

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