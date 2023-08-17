Бомбардировщики Ту-95 удвоят боевую мощь

Боевые возможности стратегических бомбардировщиков Ту-95 в этом году будут значительно увеличены, сообщил замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

Чиновник при этом не уточнил, какие параметры самолета будут увеличены. Заявление прозвучало в ходе посещения компании «ОДК-Кузнецов» в Самаре, которая производит для Ту-95 двигатели.

Сейчас на вооружении российской армии стоит самолет Ту-95МС. Самолет может развивать скорость до 830 километров в час и нести боевую нагрузку до 20 тонн, включая ядерное оружие.

Стратегический ракетоносец был запущен в серийное производство в 1981 году. Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями, каждый из которых имеет тягу в 15 тысяч лошадиных сил.