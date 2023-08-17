НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Бомбардировщики Ту-95 удвоят боевую мощь

Источник:
ТАСС
214 0

Боевые возможности стратегических бомбардировщиков Ту-95 в этом году будут значительно увеличены, сообщил замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

Чиновник при этом не уточнил, какие параметры самолета будут увеличены. Заявление прозвучало в ходе посещения компании «ОДК-Кузнецов» в Самаре, которая производит для Ту-95 двигатели.

Сейчас на вооружении российской армии стоит самолет Ту-95МС. Самолет может развивать скорость до 830 километров в час и нести боевую нагрузку до 20 тонн, включая ядерное оружие.

Стратегический ракетоносец был запущен в серийное производство в 1981 году. Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями, каждый из которых имеет тягу в 15 тысяч лошадиных сил.

Еще по теме
ВСУ оценили сроки получить истребители F-16
Появились кадры удара украинскими морскими дронами по Крымскому мосту
«Калашников» показал укороченный АК‑19
Антонов обвинил Киев в применении оружия Запада против мирных людей
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия выбрала альтернативу Windows
Появились кадры удара украинскими морскими дронами по Крымскому мосту
Зрители потребовали лишить «Оскара» Сандру Буллок
Виторган саркастически высказался о России
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Дык уже было! Слабый деревянный только на пользу! 32 и 47, а теперь и больше сотни!

VALGOR

Думаешь только у тебя на Украине друганы и сослуживцы?

nicollaich

Молодцы. Теперь направить бойцов всу в направлении киева.

Alhazred

Здорово они тебя потроллили)))