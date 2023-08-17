Amazon запустил сервис оплаты ладонью

Компания Amazon запустила новую систему оплаты, которая позволяет клиентам совершать покупки с помощью своей ладони.

Планируется, что уже в 2024 году такая оплата будет доступна в 500 магазинах Whole Foods. Сервис также появится в аэропортах, на стадионах и кофейнях Starbucks, пишет издание The Wall Street Journal.

Новый сервис Amazon One является частью стратегии компании по активному расширению биометрических платежей. С его помощью Amazon рассчитывает бросить вызов таким гигантам на рынке, как Apple и Google.

Отмечается, что пользователи уже совершили более 3 миллионов платежей с помощью своих ладоней, и при этом не было ни одного случая ошибочной идентификации пользователя.