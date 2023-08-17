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Amazon запустил сервис оплаты ладонью

Источник:
The Wall Street Journal
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Компания Amazon запустила новую систему оплаты, которая позволяет клиентам совершать покупки с помощью своей ладони.

Планируется, что уже в 2024 году такая оплата будет доступна в 500 магазинах Whole Foods. Сервис также появится в аэропортах, на стадионах и кофейнях Starbucks, пишет издание The Wall Street Journal.

Новый сервис Amazon One является частью стратегии компании по активному расширению биометрических платежей. С его помощью Amazon рассчитывает бросить вызов таким гигантам на рынке, как Apple и Google.

Отмечается, что пользователи уже совершили более 3 миллионов платежей с помощью своих ладоней, и при этом не было ни одного случая ошибочной идентификации пользователя.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Дык уже было! Слабый деревянный только на пользу! 32 и 47, а теперь и больше сотни!

VALGOR

Думаешь только у тебя на Украине друганы и сослуживцы?

nicollaich

Молодцы. Теперь направить бойцов всу в направлении киева.

Alhazred

Здорово они тебя потроллили)))