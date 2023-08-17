Чай «Беседа» вернется на российский рынок

Объединенная чайная компания перезапустит марку чая «Беседа» в среднем ценовом сегменте, сообщил гендиректор компании-производителя Александр Конов.

Производство чая под брендом «Беседа» уже началось в Петербурге на этой неделе, в торговых сетях продукция должна появиться в сентябре. На первом этапе под брендом будет выпускаться черный чай в пакетиках, затем ассортимент расширят.

Объединенная чайная компания стала владеть товарными знаками, которые связаны с брендом «Беседа», в июне 2023 года. Бренд появился на российском рынке в конце 1990-х годов, на тот момент он входил в портфель международного концерна Unilever.

В 2021 году Unilever продала чайный бизнес, объединенный в компанию Ekaterra, фонду CVC Capital Partners. В августе 2022 года Ekaterra сообщала о том, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в России к концу 2022 года.