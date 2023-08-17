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НАТО пообещало Украине поддержку «до победы»

Источник:
ТАСС
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине поддержку альянса до ее победы в военном конфликте.

«НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит», — ответил Столтенберг на вопрос о возможных территориальных уступках Киева для завершения конфликта и возможного членства этой страны в НАТО.

Говоря о продвижении украинской армии, Столтенберг отметил, что она стабильно продвигается, хотя «ситуация остается крайне неопределенной».

«Условия мира должны определять украинцы, задача НАТО — поддерживать украинцев. Только они могут решать, когда появятся условия для переговоров и что будет приемлемо за столом переговоров», — отметил генсек НАТО.

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Политика #Мир #Конфликты
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