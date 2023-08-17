НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Сексолог объяснила стремление выйти замуж за айтишника

Источник:
Sibnet.ru
387 4
Мужчина за компьютером
Фото: © pxhere.com

Мужчины, работающие в IT-направлениях, вызывают интерес женщин как платежеспособное население, поэтому с представителями этой профессии хотят строить отношения, высказала мнение сексолог и психотерапевт Александра Миллер.

«У женщин сформировалась точка зрения, что такой партнер для жизни будет более успешный, более надежный — сможет прокормить семью и потомство», — сказала Миллер телеканалу «360».

Более 70% россиянок заявили о желании выйти замуж за айтишника, говорится в результатах опроса школы IT-профессий Skillfactory и сервиса для знакомств Mamba. За последние два года количество запросов в анкетах девушек о поиске IT-специалиста увеличилось на 30%.

Больше половины девушек (54%) уверены, что айтишники получают зарплаты выше среднего. Россиянок привлекает востребованность IT-специалистов на рынке труда, их возможность работать из любой точки мира, эрудированность, умение решать сложные задачи и «дружба» с техникой.

Среди распространенных убеждений об айтишниках среди девушек — то, что они много сидят за компьютером, плохо одеваются, не умеют общаться с противоположным полом и целыми днями играют в компьютерные игры.

Еще по теме
Психолог дал упражнение на развитие сексуальности
Какие женские качества возбуждают мужчин
Психолог предложил формулу идеальной разницы возраста между партнерами
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
смотреть все
Жизнь #Любовь
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия выбрала альтернативу Windows
Появились кадры удара украинскими морскими дронами по Крымскому мосту
Зрители потребовали лишить «Оскара» Сандру Буллок
Виторган саркастически высказался о России
Обсуждение (4)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Депутат заявил, что россиянам плевать на курс доллара
44
Шойгу заявил об исчерпании военных ресурсов Украины
36
Шойгу проинспектировал ядерный полигон
36
Киев бросил в бой последнее крупное подразделение
27
ВСУ отказались наступать на Запорожском направлении