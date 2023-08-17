Сексолог объяснила стремление выйти замуж за айтишника

Мужчины, работающие в IT-направлениях, вызывают интерес женщин как платежеспособное население, поэтому с представителями этой профессии хотят строить отношения, высказала мнение сексолог и психотерапевт Александра Миллер.

«У женщин сформировалась точка зрения, что такой партнер для жизни будет более успешный, более надежный — сможет прокормить семью и потомство», — сказала Миллер телеканалу «360».

Более 70% россиянок заявили о желании выйти замуж за айтишника, говорится в результатах опроса школы IT-профессий Skillfactory и сервиса для знакомств Mamba. За последние два года количество запросов в анкетах девушек о поиске IT-специалиста увеличилось на 30%.

Больше половины девушек (54%) уверены, что айтишники получают зарплаты выше среднего. Россиянок привлекает востребованность IT-специалистов на рынке труда, их возможность работать из любой точки мира, эрудированность, умение решать сложные задачи и «дружба» с техникой.

Среди распространенных убеждений об айтишниках среди девушек — то, что они много сидят за компьютером, плохо одеваются, не умеют общаться с противоположным полом и целыми днями играют в компьютерные игры.