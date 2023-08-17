Представлен российский смартфон на операционной системе Rosa Mobile

Представлен российский смартфон Р-ФОН, который стал первым устройством на операционной системе Rosa Mobile.

смартфон Р-ФОН Фото : © t.me/appsimru

Фотографии устройства опубликовал в своем телеграм-канале глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, который уточнил, что устройство выйдет на рынок в 2024 году.

Новинка имеет 6,7-дюймовый дисплей, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, батарею на 5 тысяч мАч и тройную основную камеру. Предусмотрены слот для двух сим-карт, модули Wi-Fi, Bluetooth и NFC, порт USB-C, датчик отпечатка пальца на боковой грани.

Разработчиком операционной системы выступает научно-технический центр информационных технологий РОСА, а производителем смартфона станет АО «Рутек», которое уже выпускает ноутбуки и другую электронику на своем предприятии в Зеленограде.