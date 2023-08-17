ВСУ бросили в бой британские танки Challenger 2

Командование ВСУ перебросило к линии боевого соприкосновения британские танки Challenger 2. Ранее местонахождение этих бронемашин оставалось загадкой для западных экспертов.

Challenger 2 состоят на вооружении 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады, которое действует на Запорожском направлении. Бригада считалась последним крупным подразделением ВСУ, которое командование держало в резерве.

82-я десантно-штурмовая бригада численностью считается одной из самых боеспособных в ВСУ, она насчитывает 2 тысячи военнослужащих и укомплектована боевыми машинами Marder и Stryker, а также танками Challenger-2.

В бой бригаду бросили в районе Работино в Запорожской области на юге Украины. Минобороны РФ во вторник сообщало, что российские войска отразили три атаки резервной бригады ВСУ, потери противника составили порядка 200 военнослужащих, пять танков и шесть БМП.