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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ бросили в бой британские танки Challenger 2

Источник:
«Российская газета»
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Командование ВСУ перебросило к линии боевого соприкосновения британские танки Challenger 2. Ранее местонахождение этих бронемашин оставалось загадкой для западных экспертов.

Challenger 2 состоят на вооружении 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады, которое действует на Запорожском направлении. Бригада считалась последним крупным подразделением ВСУ, которое командование держало в резерве.

82-я десантно-штурмовая бригада численностью считается одной из самых боеспособных в ВСУ, она насчитывает 2 тысячи военнослужащих и укомплектована боевыми машинами Marder и Stryker, а также танками Challenger-2.

В бой бригаду бросили в районе Работино в Запорожской области на юге Украины. Минобороны РФ во вторник сообщало, что российские войска отразили три атаки резервной бригады ВСУ, потери противника составили порядка 200 военнослужащих, пять танков и шесть БМП.

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