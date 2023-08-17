Объявлена дата премьеры сериала «Плакса» от Сергея Жукова

Музыкальная драма «Плакса», спродюсированная музыкантом Сергеем Жуковым, выйдет в видеосервисе Wink 28 сентября.

По сюжету сериала «Плакса» главная героиня — школьница Маша (Ника Жукова) — вместе с родителями вынуждена переехать из Москвы в Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы.

В новой школе она становится жертвой буллинга — изощренного психологического и физического преследования со стороны одноклассниц. Оно становится особенно жестким из-за чувств, вспыхнувших у Маши к парню (Алексей Онежен) главной звезды и бунтарки школы Крис (Диана Енакаева). С подачи Крис к Маше приклеилось прозвище «Плакса».

Справляться с проблемами и слезами героине помогает только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Софья Николаева).

Премьера восьмисерийного проекта «Плакса» состоится 28 сентября эксклюзивно в видеосервисе Wink. Телепремьеру покажет в новом сезоне канал СТС.