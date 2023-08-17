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Госзакупки Lada и УАЗ сократились

Источник:
Sibnet.ru
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Lada и УАЗ сдают позиции на рынке госзаказа — расходы на их закупки сократились на четверть, подсчитал сервис «Контур. Торги».

Сумма закупок на поставку автомобилей АвтоВАЗа за первые шесть месяцев 2023 года относительно аналогичного периода сократилась на 25% — с 677 миллионов рублей до 504 миллионов, а у УАЗа на 24% — с 692 миллионов рублей до 523 миллионов, приводит РИА Новости данные «Контур. Торги».

Лидером среди отечественных производителей по сумме госзакупок стал ГАЗ — продажи бренда уменьшились только на 2%, до 1,37 миллиарда рублей.

Всего расходы на приобретение автомобилей отечественных брендов упали до 2,4 миллиарда рублей (минус 13%). При этом общие траты на госзакупки машин увеличились до 78,1 миллиарда рублей (плюс 28%), несмотря на сокращение числа покупок на 9,4%.

В начале августа президент России Владимир Путин заявил, что все чиновники должны пересесть на отечественные автомобили. Его слова поддержали в Госдуме: спикер Вячеслав Володин заявил, что все депутаты будут ездить на российских машинах.

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