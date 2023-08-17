Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о зарплате в рублях

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что в России получает зарплату в рублях.

«В (Санкт-Петербургском государственном) университете я получаю зарплату в рублях», — сказала Кнайсль в интервью ТАСС.

Так она экс-глава МИД ответила на вопрос о курсе доллара и евро. Она отметила, что следит за ним, но ее это касается в меньше степени, так как она больше не имеет «никакого отношения к Европейскому союзу».

Кнайсль возглавила созданный при СПбГУ центр Geopolitical Observatory for Russia Key Issues. Экс-министр теперь живет в Рязанской области.

Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах при канцлере Себастьяне Курце. В 2018 году на ее свадьбе присутствовал президент России Владимир Путин. С ним экс-глава МИД танцевала и сделала ему реверанс.