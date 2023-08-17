LG расширила гарантию на мониторы

Компания LG расширила гарантию на OLED-мониторы, включив в нее выгорание при обычном использовании. Этот шаг должен повысить доверие к бренду.

По новым правилам гарантия теперь будет распространяться на выгорание в области панели задач Windows или элементов игрового интерфейса, являющимися самыми частыми причинами дефектов. Пользователи получили право на ремонт или замену устройства в течение двух лет.

Новые гарантийные условия действуют только в США и странах Европейского союза для OLED-мониторов. Это стратегическое решение LG направлено на улучшение репутации OLED-мониторов и увеличение их привлекательности на рынке, особенно среди пользователей, которые могли быть озабочены потенциальными проблемами выгорания.

Экраны OLED подвержены выгоранию из-за того, что органические материалы, используемые в них, с течением времени могут деградировать. Это проявляется в неравномерном старении пикселей, особенно в местах ярких или статичных элементов интерфейса, что приводит к появлению остаточного изображения или «призраков» на экране.