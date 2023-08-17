НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

LG расширила гарантию на мониторы

Источник:
Sibnet.ru
313 2
Ноутбук и монитор LG
Фото: © Victor Carvalho / Unsplash License

Компания LG расширила гарантию на OLED-мониторы, включив в нее выгорание при обычном использовании. Этот шаг должен повысить доверие к бренду.

По новым правилам гарантия теперь будет распространяться на выгорание в области панели задач Windows или элементов игрового интерфейса, являющимися самыми частыми причинами дефектов. Пользователи получили право на ремонт или замену устройства в течение двух лет.

Новые гарантийные условия действуют только в США и странах Европейского союза для OLED-мониторов. Это стратегическое решение LG направлено на улучшение репутации OLED-мониторов и увеличение их привлекательности на рынке, особенно среди пользователей, которые могли быть озабочены потенциальными проблемами выгорания.

Экраны OLED подвержены выгоранию из-за того, что органические материалы, используемые в них, с течением времени могут деградировать. Это проявляется в неравномерном старении пикселей, особенно в местах ярких или статичных элементов интерфейса, что приводит к появлению остаточного изображения или «призраков» на экране.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Создана высокоемкая батарея для электрокаров с быстрой зарядкой
Большинство спутников оказалось уязвимо перед хакерами
Силовики получат доступ к данным россиян без решения суда
Российские ученые ускорили беспроводную передачу данных в три раза
смотреть все
Хайтек #Техника
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
6272
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
9345
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
12618
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
13226
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
15663
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
17632
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
17620
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
14693
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
14703
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
15071
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия выбрала альтернативу Windows
Появились кадры удара украинскими морскими дронами по Крымскому мосту
Зрители потребовали лишить «Оскара» Сандру Буллок
Украина атаковала Крымский мост
Обсуждение (2)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Дык уже было! Слабый деревянный только на пользу! 32 и 47, а теперь и больше сотни!

VALGOR

Думаешь только у тебя на Украине друганы и сослуживцы?

nicollaich

Молодцы. Теперь направить бойцов всу в направлении киева.

st1m32

На своем кармане ощути разницу и не просто кивай, не знаю как тебя назвать.