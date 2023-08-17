ВСУ оценили сроки получить истребители F-16

Украина получит истребители F-16 не ранее весны 2024 года, спрогнозировал спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой», — цитирует Игната украинская газета «Страна.ua».

По словам военного, Киев возлагал на боевые самолеты большие надежды, так как они могли стать частью противовоздушной обороны, поскольку способны сбивать дроны и ракеты.

В то же время, добавил Игнат, вопрос обучения украинских пилотов управлять F-16 «сдвинулся с места», оно начнется в ближайшее время (когда именно, спикер не уточнил).

F-16 — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения.