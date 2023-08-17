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АЗС хотят убрать подальше от рынков и ТЦ

Источник:
Sibnet.ru
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Огнеборцы тушат АЗС в Дагестане
Огнеборцы тушат АЗС в Дагестане
Фото: © МЧС России

АЗС должны стоять далеко от ТЦ, рынков и других мест массового скопления людей, чтобы избежать массовой гибели из-за пожаров на них, такой законопроект зампред комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный направил главе кабмина Михаилу Мишустину после трагедии в Дагестане.

«Считаю целесообразным оперативно рассмотреть вопрос о запрете размещения автозаправок вблизи жилых домов, торговых центров и других мест массового скопления людей. Такое соседство потенциально очень опасно. Очевидно, действующих нормативов дистанции от АЗС до различных городских объектов — от 25 до 200 метров — недостаточно, так как гибнут люди», — сказал Выборный «Известиям».

Эксперты считают, что вопрос не столько в размещении заправок рядом с жильем, сколько в правилах эксплуатации. Если существующие требования не соблюдаются, то и более жесткие также не будут, а значит одно расстояние не спасет от трагедии. Нужен контроль за соблюдением действующих норм безопасности на таких объектах.

ЧП в Махачкале произошло вечером 14 августа. На АЗС на окраине города произошел взрыв. По последним данным, число погибших достигло 35 человек. Вблизи АЗС и автосервиса находились кафе и молельная комната.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Дык уже было! Слабый деревянный только на пользу! 32 и 47, а теперь и больше сотни!

TOJlCTblN

Диверсии и убийства?? Гуталином мазаться будут, чтоб за местных сойти??? Всё равно по запаху сала вычислят)))

VALGOR

Думаешь только у тебя на Украине друганы и сослуживцы?

Asd10

А ты можешь заранее просчитать очередной засор своего унитаза, Настродамус???)))