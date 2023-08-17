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Молодые семьи стали меньше есть мяса и фруктов

Источник:
Sibnet.ru
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Супермаркет
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Молодые семьи стали меньше покупать молоко, фрукты, мясо, овощи и больше на это тратить денег, причинами могли стать попытка экономить и питаться правильно.

Сокращение продуктов питания произошло только у одной категории — молодые семьи, где возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, по данным Росстата. Они стали меньше есть молока, фруктов и ягод, растительного масла, хлеба, рыбы, сладкого и мяса.

Хотя количество продуктов сократилось, семьи не стали тратить на еду меньше денег. В рублях молодые семьи тратили в месяц на продукты почти по 8 тысяч на человека в 2022 году — это на 80 рублей больше, чем в предыдущем, следует из данных Росстата.

Эксперты назвали разные причины того, что только молодые семьи в стране сократили такие покупки. Это произошло из-за экономии денег, желания вести здоровый образ жизни и контролировать питание или из-за покупки и заказа готовой еды, а не отдельных продуктов.

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Экономика #Продукты
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Топ комментариев

Uynachalnica

Дык уже было! Слабый деревянный только на пользу! 32 и 47, а теперь и больше сотни!

TOJlCTblN

Диверсии и убийства?? Гуталином мазаться будут, чтоб за местных сойти??? Всё равно по запаху сала вычислят)))

VALGOR

Думаешь только у тебя на Украине друганы и сослуживцы?

Asd10

А ты можешь заранее просчитать очередной засор своего унитаза, Настродамус???)))