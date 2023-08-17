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Съемки второго сезона «Зимородка» перенесли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Зимородок»

Съемки продолжения турецкого сериала «Зимородок» перенесли из-за замены сценариста, дату выхода второго сезона не назначили.

Второй сезон сериала «Зимородок» обещали начать снимать в середине августа и показать в эфире 22 сентября. Но к съемкам актеры не приступили из-за смены сценариста. Сначала актеры ознакомятся с новым сценарием, а затем приступят к съемкам. Точной даты выхода 37 серии второго сезона «Зимородка» нет.

Раньше над сценарием работал Мехмет Барыш Гюнгер. Его работу зрители критиковали из-за оборванных сюжетных линий, отсутствия ответов на многие загадки, нестыковки. С другой стороны, именно его подход сделал картину очень популярной.

Теперь над сценарием будут работать Лейла Услу Отер и Экин Акчай, они раньше писали для сериала провального сериала «Столетнее чудо». Эта новость расстроила фанатов «Зимородка», они боятся, что у сериала из-за этого упадут рейтинги и его закроют.

В новом сезоне в «Зимородке» появится внебрачная дочь Халиса — ее сыграет Биннур Кайа, и ее сын (актер Таро Эмир Текин). Каст должна покинуть Пелин (Буче Бусе Кахраман).

Первый сезон «Зимородка» закончился на 36 серии, когда несколько персонажей оказались на грани жизни и смерти — Пелин, Халис, Ферит, Хатуч и Казым. Новые сценаристы решат, кому из них придется погибнуть или выжить.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Дык уже было! Слабый деревянный только на пользу! 32 и 47, а теперь и больше сотни!

TOJlCTblN

Диверсии и убийства?? Гуталином мазаться будут, чтоб за местных сойти??? Всё равно по запаху сала вычислят)))

VALGOR

Думаешь только у тебя на Украине друганы и сослуживцы?

Asd10

А ты можешь заранее просчитать очередной засор своего унитаза, Настродамус???)))