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Названы самые мусорящие жители регионов

Источник:
Sibnet.ru
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Мусор
Фото: © Sibnet.ru

Больше всего мусора в год выбрасывают жители Амурской области, а жители Бурятии, Тувы и Хакасии выкидывают меньше всего отходов, сообщает FinExpertiza на основе данных Росприроднадзора.

На первое место по генерации бытового мусора вышла Амурская область — в среднем 652,4 килограмма на человека. Жители Москвы и Московской области выбросили 421,9 килограммов в год. В среднем каждый новосибирец выбросил 297 килограммов мусора, а красноярец — 262,4 килограмма отходов на человека в год.

Меньше всего мусора в пересчете на одного жителя образуется в Бурятии (115,8 килограмма), Ингушетии (125,9 килограмма), Туве (162 килограмма), Хакасии (165,6 килограмма).

«Сокращение генерации бытового мусора в 2022 году соотносится с уменьшением потребления и снижением оборотов розничной торговли: люди стали приобретать меньше товаров, а значит, уменьшилось и количество выбрасываемой упаковки», — сказала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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Жизнь #Гео #Новосибирск #Тува #Хакасия #Бурятия
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Топ комментариев

Uynachalnica

Дык уже было! Слабый деревянный только на пользу! 32 и 47, а теперь и больше сотни!

TOJlCTblN

Диверсии и убийства?? Гуталином мазаться будут, чтоб за местных сойти??? Всё равно по запаху сала вычислят)))

VALGOR

Думаешь только у тебя на Украине друганы и сослуживцы?

Asd10

А ты можешь заранее просчитать очередной засор своего унитаза, Настродамус???)))