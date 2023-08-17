Названы самые мусорящие жители регионов

Больше всего мусора в год выбрасывают жители Амурской области, а жители Бурятии, Тувы и Хакасии выкидывают меньше всего отходов, сообщает FinExpertiza на основе данных Росприроднадзора.

На первое место по генерации бытового мусора вышла Амурская область — в среднем 652,4 килограмма на человека. Жители Москвы и Московской области выбросили 421,9 килограммов в год. В среднем каждый новосибирец выбросил 297 килограммов мусора, а красноярец — 262,4 килограмма отходов на человека в год.

Меньше всего мусора в пересчете на одного жителя образуется в Бурятии (115,8 килограмма), Ингушетии (125,9 килограмма), Туве (162 килограмма), Хакасии (165,6 килограмма).

«Сокращение генерации бытового мусора в 2022 году соотносится с уменьшением потребления и снижением оборотов розничной торговли: люди стали приобретать меньше товаров, а значит, уменьшилось и количество выбрасываемой упаковки», — сказала президент FinExpertiza Елена Трубникова.