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Кадыров раскритиковал нововведения на свадьбах

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против «нововведений» на свадьбах, которые проводят в Чечне.

«В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям. Люди становятся заложниками нововведений, которые привели к тому, что существенно повысились расходы на организацию свадеб», — написал Кадыров в телеграм-канале.

О каких именно правилах он говорит, глава Чечни не уточнил, но добавил, что в регионе удалось искоренить «такое явление, как воровство невесты, и ряд других ненормальных явлений, не соответствующих нормам шариата».

В 2020 году Кадыров показывал свадьбу племянника Абубакара Кадырова. С вертолета на новобрачных сбросили конфетти и лепестки роз. Глава Чечни подарил родственнику папаху и бурку, а позднее станцевал на свадьбе. Также на торжестве стреляли из ружей.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

Uynachalnica

Дык уже было! Слабый деревянный только на пользу! 32 и 47, а теперь и больше сотни!

TOJlCTblN

Диверсии и убийства?? Гуталином мазаться будут, чтоб за местных сойти??? Всё равно по запаху сала вычислят)))

VALGOR

Думаешь только у тебя на Украине друганы и сослуживцы?

Asd10

А ты можешь заранее просчитать очередной засор своего унитаза, Настродамус???)))