Кадыров раскритиковал нововведения на свадьбах

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против «нововведений» на свадьбах, которые проводят в Чечне.

«В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям. Люди становятся заложниками нововведений, которые привели к тому, что существенно повысились расходы на организацию свадеб», — написал Кадыров в телеграм-канале.

О каких именно правилах он говорит, глава Чечни не уточнил, но добавил, что в регионе удалось искоренить «такое явление, как воровство невесты, и ряд других ненормальных явлений, не соответствующих нормам шариата».

В 2020 году Кадыров показывал свадьбу племянника Абубакара Кадырова. С вертолета на новобрачных сбросили конфетти и лепестки роз. Глава Чечни подарил родственнику папаху и бурку, а позднее станцевал на свадьбе. Также на торжестве стреляли из ружей.