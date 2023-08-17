Зрители потребовали лишить «Оскара» Сандру Буллок

Пользователи Сети просят лишить актрису Сандру Буллок «Оскара» за фильм «Невидимая сторона» после того, как футболист Майкл Оэр пожаловался на ложь в биографической картине.

Игрок американского футбола Майкл Оэр, о котором сняли «Невидимую сторону» заявил, что его не усыновляли, как это показано в фильме. А после выхода картины его мачеха получила 225 тысяч долларов и 2,5% от доходов с проката. Он в свою очередь не получал денег.

В скандале пользователи Сети встали на сторону Оэра и потребовали лишить Буллок «Оскара» за лучшую женскую роль в этом фильме.

Актер Куинтон Аарон, сыгравший Оэра в «Невидимой стороне» встал на защиту коллеги. Он считает, что бессмысленно соотносить роль Буллок и реальных людей.

«Она блестяще выступила. И это не должно быть запятнано чем-то, что не имеет к ней никакого отношения», — цитирует Аарона сайт TMZ.