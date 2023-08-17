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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Саркози назвал иллюзорным возврат Крыма Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 首相官邸ホームページ / CC BY 4.0

Возврат Крыма в состав Украины иллюзорен, большинство его жителей считают себя русскими, заявил бывший президент Франции Николя Саркози (занимал пост в 2007-2012 годах).

«Слова (западных лидеров о поддержке Украины до) сильны и категоричны. Но что значит "до конца"? Идет ли речь о взятии Донбасса? Крыма? Или идти до Москвы? Аннексия Крыма в 2014 году представляла собой очевидное нарушение международного права. Но когда речь идет об этой территории, которая до 1954 года была российской и где большинство жителей всегда чувствовали себя русскими, я считаю, что возврат к прошлому иллюзорен» сказал в интервью газете Le Figaro Саркози.

По его мнению, «для утверждения нынешнего положения дел необходим неоспоримый референдум, то есть организованный под строгим контролем международного сообщества». С аналогичными предложениями он выступил в отношении новых регионов РФ.

«Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на местах. Украинцы, что вполне понятно, будут стремиться вернуть то, что у них несправедливо отняли. Но если им это не удастся в полной мере, то выбор будет стоять между замороженным конфликтом, который, как мы знаем, завтра неизбежно приведет к новому горячему конфликту, и иным выходом: снова прибегнуть к референдумам, строго контролируемым международным сообществом, чтобы окончательно и прозрачно решить эти территориальные вопросы», — отметил Саркози.

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