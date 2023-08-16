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Какая музыка повышает шансы на победу в спорте

Источник:
Sibnet.ru
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Прослушивание электронной музыки перед соревнованием может повысить шансы на победу в спортивных состязаниях, выяснили норвежские ученые.

Ряд исследований уже подтверждал, что музыка может улучшить результаты во время тренировок. Но спортсмены не могут носить наушники во время соревнований, поэтому ученые хотели проверить, как повлияет прослушивание перед ними.

Для эксперимента исследователи пригласили принять разнополых молодых военнослужащих, которые имели примерно одинаковый возраст, уровень образования и музыкальные вкусы, говорится в статье авторов открытия, опубликованной журналом Music & Science.

Ученые решили не использовать уже существующие песни, так как они могли ассоциироваться с чем-то своим у каждого участника, что повлияло бы на результаты. Треки для прослушивания перед соревнованиями создали студенты-бакалавры, обучающиеся сочинению музыки.

В серии экспериментов участникам давали прослушать быструю или медленную версию трека. Результат оказался однозначным — прослушивание электронной музыки улучшило производительность участников эксперимента на гребном тренажере, они набрали больше баллов за каждую попытку.

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Топ комментариев

TOJlCTblN

Диверсии и убийства?? Гуталином мазаться будут, чтоб за местных сойти??? Всё равно по запаху сала вычислят)))

PA3OPBY

Ни в коем случае нельзя соглашаться на это хохлоскот будет стрелять! Полное уничтожение бандер с львом...

Asd10

А ты можешь заранее просчитать очередной засор своего унитаза, Настродамус???)))

Uynachalnica

Дык уже было! Слабый деревянный только на пользу! 32 и 47, а теперь и больше сотни!