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Первый художественный фильм про СВО «Свидетель» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Свидетель»

Фильм «Свидетель» о событиях на Украине во время военной спецоперации вышел в прокат в российских кинотеатрах в четверг, 17 августа.

В центре сюжета скрипач-виртуоз из Бельгии Даниэль Коэн. Он считает себя гражданином мира, верит в добро и справедливость.

В конце февраля 2022 года Коэн приезжает на гастроли в Киев. События Специальной военной операции приводят музыканта в украинский поселок Семидвери, где он становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций.

После этого главная цель героя не просто выжить, а донести правду до всего мира.

Кроме «Свидетеля» в российский кинопрокат выходят отечественная комедия «Как звезды» и американский боевик «Ограбление из будущего».

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