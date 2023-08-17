Первый художественный фильм про СВО «Свидетель» вышел в прокат

Фильм «Свидетель» о событиях на Украине во время военной спецоперации вышел в прокат в российских кинотеатрах в четверг, 17 августа.

В центре сюжета скрипач-виртуоз из Бельгии Даниэль Коэн. Он считает себя гражданином мира, верит в добро и справедливость.

В конце февраля 2022 года Коэн приезжает на гастроли в Киев. События Специальной военной операции приводят музыканта в украинский поселок Семидвери, где он становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций.

После этого главная цель героя не просто выжить, а донести правду до всего мира.

Кроме «Свидетеля» в российский кинопрокат выходят отечественная комедия «Как звезды» и американский боевик «Ограбление из будущего».