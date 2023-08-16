НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Duracell вернется в Россию под новым названием

Источник:
Sibnet.ru
845 1

Известный производитель батареек и аккумуляторов Duracell вернется в Россию под новым названием в конце сентября.

Продукция бренда будет продаваться под названием Opticell, при этом у компании появится новый маскот: место привычного розового кролика займет рыжий медведь, пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

«По словам нашего собеседника из компании, производить все гальванические элементы будут на основном заводе в Китае. А цена за одну батарейку взлетит с 50 до 100 рублей», — отмечается в сообщении.

Резкое повышение цен объясняется параллельным импортом, налогами, логистикой и другими затратами. Американская компания Duracell официально ушла с российского рынка весной 2023 года.

Еще по теме
«Алтайские закрома» вложат миллиард в модернизацию
Французы начали экономить на шампунях
Банк России связал скачок цен с «колебаниями рубля»
Черный август: когда перестанет расти доллар
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия выбрала альтернативу Windows
Появились кадры удара украинскими морскими дронами по Крымскому мосту
Украина атаковала Крымский мост
Издатель S.T.A.L.K.E.R. 2 слил дату релиза игры
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Депутат заявил, что россиянам плевать на курс доллара
44
Шойгу заявил об исчерпании военных ресурсов Украины
36
Шойгу проинспектировал ядерный полигон
36
Киев бросил в бой последнее крупное подразделение
27
ВСУ отказались наступать на Запорожском направлении