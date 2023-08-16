Известный производитель батареек и аккумуляторов Duracell вернется в Россию под новым названием в конце сентября.

Продукция бренда будет продаваться под названием Opticell, при этом у компании появится новый маскот: место привычного розового кролика займет рыжий медведь, пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

«По словам нашего собеседника из компании, производить все гальванические элементы будут на основном заводе в Китае. А цена за одну батарейку взлетит с 50 до 100 рублей», — отмечается в сообщении.

Резкое повышение цен объясняется параллельным импортом, налогами, логистикой и другими затратами. Американская компания Duracell официально ушла с российского рынка весной 2023 года.