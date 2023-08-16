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Путин проведет экстренное совещание по курсу рубля

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин созвал экстренное заседание правительства, на котором будет обсуждаться ослабление рубля.

Такое решение принято в связи с тем, что повышение ключевой ставки Центробанком до 12% не остановило ослабление национальной валюты, пишет Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

На совещании президент рассмотрит предложения Министерства финансов об усилении валютного контроля. По словам источников, Минфин, в частности, предложил обязать российских экспортеров продавать до 80% своей валютной выручки в течение 90 дней после поставки.

Среди других предлагаемых мер по валютному контролю — запрет на выплату дивидендов и выдачу кредитов находящимся за рубежом лицам; отмена субсидирования импорта; ограничение валютных свопов; сокращение объема иностранной валюты, которую экспортерам можно вывозить из России.

28 февраля 2022 года Минфин обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. В мае того же года норма была снижена до 50%. В июне ее отменили на фоне резкого укрепления рубля.

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