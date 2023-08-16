Автоматическая станция «Луна-25» вышла на окололунную орбиту

Российская станция «Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Для этого были произведены два включения двигательной установки автоматической станции. Первое включение выполнили корректирующим тормозным двигателем, оно длилось 243 секунды, второе длительностью 76 секунд — двигателями мягкой посадки.

Ведомство отметило, что все системы «Луны-25» функционируют штатно, связь с ней устойчивая, она присылает первые данные. Специалисты регулярно проводят сеансы измерения текущих навигационных параметров.

Мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли, которая станет первой в современной истории России, планируется 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский.

Автоматическая станция «Луна-25» должна отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, изучить верхний слой реголита поверхности в районе Южного полюса Луны и лунную экзосферу.