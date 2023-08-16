«Яндекс Станции» научились работать без Wi-Fi

Команда «Яндекса» выпустила новую прошивку для всех моделей умных колонок «Яндекс Станция». Теперь пользователи могут подключаться к умной колонке по Bluetooth, даже если «Алиса» не может найти рядом интернет.

Раньше, если вы брали умную колонку с собой на дачу или в отпуск, а поблизости не ловил Wi-Fi, то послушать любимые треки было нельзя. Теперь на «Яндекс Станциях» можно включить Bluetooth без Wi-Fi.

Для этого необходимо четыре раза нажать на кнопку выключения микрофонов, после чего запустить поиск устройств Bluetooth на смартфоне, планшете или компьютере. Затем нужно выбрать в списке «Яндекс Станцию» и установить с ней соединение.

Функция не будет работать, если это первое включение «Яндекс Станции» и она не привязана к личному аккаунту в «Яндексе», или если умная колонка оформлена по подписке и пока не выплачена полная стоимость аренды.