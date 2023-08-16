Подтверждено существование древнейшей галактики Вселенной

Международная команда астрономов подтвердила существование галактики Мэйси, которая вошла в список четырех древнейших галактик Вселенной.

Полученные учеными данные показали, что галактика образовалась всего через 390 миллионов лет после Большого взрыва. Это делает ее одной из четырех древнейших галактик за всю историю наблюдений.

Галактика Мэйси впервые была замечена летом 2022 года. Уже тогда ученые предположили, что она является реликтовым объектом. Потребовался целый год наблюдений, чтобы подтвердить факт ее существования.

Свое название объект получил в честь дочери астрофизика Стивена Финкельштейна, руководившего исследовательской группой, впервые заметившей галактику. Открытие было сделано в день рождения девушки.