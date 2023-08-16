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Канал «Россия» объявил о пятом сезоне «Ну‑ка, все вместе!»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Съемки пятого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» стартуют на «России» 21 августа, в нем примут участие 64 певца со всей страны, сообщила пресс-служба телеканала.

По правилам шоу, участники поют популярную песню, а жюри из 100 человек решают, подпевать или нет. Чем больше членов «сотни» поддержит артиста, тем больше у него шансов на победу.

Пресс-служба канала «России» сообщила, что в пятом сезоне требования к уровню подготовки исполнителей повысились. В результате строгого кастинга в новый сезон из полученных 3 тысяч заявок создателями шоу было отобрано всего 64.

Ведущим «Ну-ка, все вместе!» остался Николай Басков, а возглавит сотню жюри снова Сергей Лазарев.

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Топ комментариев

usacomp

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TOJlCTblN

Диверсии и убийства?? Гуталином мазаться будут, чтоб за местных сойти??? Всё равно по запаху сала вычислят)))

PA3OPBY

Ни в коем случае нельзя соглашаться на это хохлоскот будет стрелять! Полное уничтожение бандер с львом...

Asd10

А ты можешь заранее просчитать очередной засор своего унитаза, Настродамус???)))