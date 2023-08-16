Канал «Россия» объявил о пятом сезоне «Ну‑ка, все вместе!»

Съемки пятого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» стартуют на «России» 21 августа, в нем примут участие 64 певца со всей страны, сообщила пресс-служба телеканала.

По правилам шоу, участники поют популярную песню, а жюри из 100 человек решают, подпевать или нет. Чем больше членов «сотни» поддержит артиста, тем больше у него шансов на победу.

Пресс-служба канала «России» сообщила, что в пятом сезоне требования к уровню подготовки исполнителей повысились. В результате строгого кастинга в новый сезон из полученных 3 тысяч заявок создателями шоу было отобрано всего 64.

Ведущим «Ну-ка, все вместе!» остался Николай Басков, а возглавит сотню жюри снова Сергей Лазарев.