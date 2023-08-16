Обнаружены древние грибы-хищники

Биологи обнаружили в кусочке янтаря хорошо сохранившийся мицелий гриба из мелового периода, когда на Земле еще бродили динозавры. Изучение находки показало, что древний гриб являлся охотником, который ловил и умерщвлял почвенных червей-нематод.

Исследователи отнесли древний гриб возрастом более 80 миллионов лет к отделу базидиомицетов, поскольку у него есть характерные булавовидные структуры, связанные со спорами гриба.

Его мицелий состоял из гифов толщиной несколько микрометров, ориентированных почти параллельно. По нему были разбросаны округлые капельки, которые похожи на маслянистые выделения современных хищных грибов.

С помощью таких выделений гриб приманивал почвенных нематод, после чего ловил их мицелием, убивал и в дальнейшем извлекал из червей питательные вещества. Такие плотоядные грибы-нематофаги существуют и сегодня.

Янтарь с грибом-хищником нашли на полуострове Таймыр. В меловом периоде эта территория была сравнительно теплой и покрытой хвойными лесами. Находка подтверждает, что в этих лесах существовал развитый биом.