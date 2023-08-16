США заподозрили в подготовке новой пандемии

Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования США, созданное в июле 2023 года, готовит новую пандемию, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, новая структура будет отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать глобальную пандемию.

Кириллов отметил, что тем самым США приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов. Он не исключил сценария с рукотворным созданием кризисных ситуаций биологического характера в целях глобального управления.

Он указал, что в число приоритетных направлений американской структуры включены работы по созданию вакцин и препаратов для купирования вирусов и их генетически измененных вариантов. При этом управление возглавил кадровый военный — генерал-майор военно-воздушных сил в отставке Пол Фридрихс.