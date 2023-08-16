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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ отказались наступать на Запорожском направлении

Источник:
Sibnet.ru
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Два батальона ВСУ отказались идти в наступление на Запорожском направлении, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций», — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, приказ отказались исполнять порядка 500 военнослужащих ВСУ. Балицкий уточнил, что только за прошедшую ночь на Запорожском направлении при попытках атаковать российские позиции были убиты 132 украинских солдата.

Ранее стало известно, что ВСУ в Запорожской области задействовали уже две трети подготовленных для наступления резервов. Значительная часть из них уже потеряна, незадействованными остаются штурмовые подразделения, прошедшие подготовку за рубежом.

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