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Нобелевский лауреат рассказал об инфляции из‑за инопланетян

Источник:
Sibnet.ru
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Вторжение инопланетян и борьба с ними приведет к инфляции из-за больших государственных расходов, сообщил лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман.

Экономист оценил вторжение инопланетян на Землю и отметил, что это скорей всего приведет к инфляции из-за больших государственных расходов на борьбу с ними. По его словам, «военные конфликты всегда предполагают столкновение между большими расходами и, хотя бы временно сниженными производственными мощностями», сказал Кругман в интервью изданию Bloomberg.

Он добавил, что многое будет зависеть от того, как инопланетяне будут управлять захваченной планетой.

При этом Кругман пошутил, что правительству США лучше солгать и заявить, что «мы столкнулись с неизбежным вторжением инопланетян. И что для борьбы с неизбежным вторжением инопланетян нам нужна была лучшая инфраструктура». Потому что люди не готовы соглашаться на улучшение их жизни, но согласятся на выделение денег при вторжении инопланетян.

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