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Появились кадры удара украинскими морскими дронами по Крымскому мосту

Источник:
Sibnet.ru
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Служба безопасности Украины передала телеканалу CNN видеозапись, на которой, как утверждается, показан момент удара украинскими морскими беспилотниками по Крымскому мосту в середине июля.

На первом видео с камеры дрона видны последние секунды перед тем, как беспилотный катер со взрывчаткой врезался в железобетонную опору моста. В последующих кадрах, записанных с камер видеонаблюдения на мосту, зафиксированы моменты атаки одного беспилотника на автомобильную часть моста и другого — на железнодорожную часть с противоположной стороны.

Атака украинских морских дронов на Крымский мост 17 июля 2023
Фото: © СБУ, кадр из видео CNN

Глава СБУ Василий Малюк рассказал CNN, что атаковавший мост беспилотник называется «Морской малыш» (Sea Baby). Он стал результатом многомесячных разработок, и это «уникальное изобретение Службы безопасности Украины».

По словам Малюка, СБУ использовала морские дроны для атаки на российские судно «Олинегорский горняк» и танкер Sig. Кроме того, он признал ответственность за первую атаку на Крымский мост в октябре 2022 года, но не стал приводить подробности.

8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой. Обрушились два пролета. Погибли четыре человека. В результате атаки 17 июля погибли два человека. В ответ Россия наносила удары возмездия.

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Топ комментариев

NerosMan

4% инфляции это в чьих фантазиях

usacomp

Муська сходи в магазин увидишь реальную инфляцию.

Voennii

Я таки думаю что Шойгу больше должен волновать военный ресурс России.

TOJlCTblN

Диверсии и убийства?? Гуталином мазаться будут, чтоб за местных сойти??? Всё равно по запаху сала вычислят)))