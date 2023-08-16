«Кинопоиск» обжалует штрафы за пропаганду ЛГБТ

Фото: © кадр из фильма «Доктор Т и его женщины», 18+

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» снова оштрафовали за неправильную маркировку нескольких фильмов, в которых усмотрели пропаганду ЛГБТ. Видеосервис с наказанием не согласен.

«Кинопоиск» оштрафовали на 2 миллиона рублей за фильмы «Доктор Т и его женщины», «Маленькая Италия», «Александр», «Любовь, любовь, любовь», «Римские расставания» и «Зильс-Мария».

Представители онлайн-кинотеатра отметили, что заменили возрастную маркировку по данным фильмам на 18+, как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений.

«Мы планируем обжаловать решение суда, так как закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации нетрадиционных отношений», — прокомментировали ситуацию в видеосервисе «Бюллетеню кинопрокатчика».

Также в видеосервисе надеются, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов.