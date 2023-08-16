НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Кинопоиск» обжалует штрафы за пропаганду ЛГБТ

Источник:
Sibnet.ru
295 1
Фото: © кадр из фильма «Доктор Т и его женщины», 18+

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» снова оштрафовали за неправильную маркировку нескольких фильмов, в которых усмотрели пропаганду ЛГБТ. Видеосервис с наказанием не согласен.

«Кинопоиск» оштрафовали на 2 миллиона рублей за фильмы «Доктор Т и его женщины», «Маленькая Италия», «Александр», «Любовь, любовь, любовь», «Римские расставания» и «Зильс-Мария».

Представители онлайн-кинотеатра отметили, что заменили возрастную маркировку по данным фильмам на 18+, как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений.

«Мы планируем обжаловать решение суда, так как закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации нетрадиционных отношений», — прокомментировали ситуацию в видеосервисе «Бюллетеню кинопрокатчика».

Также в видеосервисе надеются, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов.

Еще по теме
Мультфильму «Мама для мамонтенка» снимут продолжение
Деревянко сыграет себя в сериале «Из поморов мы»
Фильм «Барби» получит продолжение
Онлайн-премьера «Вызова» состоится 1 сентября
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия выбрала альтернативу Windows
Украина атаковала Крымский мост
Вышел ремастер культовой игры Quake 2
Маневр Путина у берегов Аляски вызвал панику США
Обсуждение (1)
Картина дня
ВСУ отказались наступать на Запорожском направлении
Украина оценила вариант с обменом территорий на членство в НАТО
Киев бросил в бой последнее крупное подразделение
Нобелевский лауреат рассказал об инфляции из‑за инопланетян
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Топ комментариев

NerosMan

4% инфляции это в чьих фантазиях

usacomp

Муська сходи в магазин увидишь реальную инфляцию.

Voennii

Я таки думаю что Шойгу больше должен волновать военный ресурс России.

TOJlCTblN

Диверсии и убийства?? Гуталином мазаться будут, чтоб за местных сойти??? Всё равно по запаху сала вычислят)))