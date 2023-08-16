Google запустит новый ИИ для конкуренции с ChatGPT

Google выпустит новый искусственный интеллект под названием «Gemini», с целью догнать и перегнать конкурентов, включая OpenAI и их GPT-4. Выход новинки ожидается уже осенью.

Источники The Information в корпорации сообщили, что проект «Gemini» обещает революционизировать область искусственного интеллекта, объединяя возможности генерации текста, схожие с теми, что предоставляет GPT-4, и способность создавать изображения на основе текстовых описаний.

Это новшество позволит Google разрабатывать продукты, способные взаимодействовать с пользователями в диалоговом режиме, анализировать данные, создавать графику и даже управлять программным обеспечением через команды на естественном языке.

Компания надеется, что это позволит Google Cloud более успешно конкурировать с Microsoft Azure в предоставлении возможностей искусственного интеллекта.