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Google запустит новый ИИ для конкуренции с ChatGPT

Источник:
Sibnet.ru
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Женщина-робот
Фото: © Xu Haiwei / Unsplash License

Google выпустит новый искусственный интеллект под названием «Gemini», с целью догнать и перегнать конкурентов, включая OpenAI и их GPT-4. Выход новинки ожидается уже осенью.

Источники The Information в корпорации сообщили, что проект «Gemini» обещает революционизировать область искусственного интеллекта, объединяя возможности генерации текста, схожие с теми, что предоставляет GPT-4, и способность создавать изображения на основе текстовых описаний.

Это новшество позволит Google разрабатывать продукты, способные взаимодействовать с пользователями в диалоговом режиме, анализировать данные, создавать графику и даже управлять программным обеспечением через команды на естественном языке.

Компания надеется, что это позволит Google Cloud более успешно конкурировать с Microsoft Azure в предоставлении возможностей искусственного интеллекта.

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Топ комментариев

NerosMan

4% инфляции это в чьих фантазиях

usacomp

Муська сходи в магазин увидишь реальную инфляцию.

Voennii

Я таки думаю что Шойгу больше должен волновать военный ресурс России.

TOJlCTblN

Диверсии и убийства?? Гуталином мазаться будут, чтоб за местных сойти??? Всё равно по запаху сала вычислят)))